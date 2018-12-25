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§ NG.kz
6 украденных лошадей вернули владельцу полицейские в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обнаружив пропажу 3 декабря, мужчина начал самостоятельные поиски. Но успехом они не увенчались. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ сайлау курманов
Re: 6 украденных лошадей вернули владельцу полицейские в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2978
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное бешбармаку наелись напоследок. Странно что уголовное дело не возбудили
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