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≡ В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34564
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При небольшой модернизации мощность можно утроить, забирая на переработку весь мусор с полигонов области, отметил на церемонии открытия директор ТОО «EKO SITI KZ» Жандос ЖАКСЫБАЕВ. Стоимость проекта – около 300 млн тенге.
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§ Добринцофф
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.12.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работягам можно только посочувствовать,целый день на ногах в неотапливаемой жестяной коробке :-o ,если на улице сейчас -25,то там будет ощущаться ещё больше.Хочется верить ,что это был просто показушный запуск и людей распустили по домам.
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§ elektron
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.12.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
три раза перечитал, так и не понял... :-x
Стоимость проекта – около 300 млн тенге.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023

При таком подходе глава области обещал финансовое содействие – на прокладку коммуникаций, в частности, требуется около 200 млн тенге.

кому? Садвакасову или Жаксыбаеву: "забирая на переработку весь мусор с полигонов области, отметил на церемонии открытия директор ТОО «EKO SITI KZ» Жандос ЖАКСЫБАЕВ. Стоимость проекта – около 300 млн тенге."

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023

Хотя:
-До сих пор компания Марата Садвакасова все делала без денежной господдержки.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023

Для чего 200 млн.? :-x
Если:
-- Мы нуждаемся в стабильном обеспечении сырьем, и комплекс решает эту проблему, - сказал корреспонденту «НГ» Садвакасов. – Уже есть договоренности, что макулатуру и картон у нас будут брать лисаковчане и местный производитель туалетной бумаги. Бой стекла, скорее всего, пойдет в Россию, целая бутылка вернется в оборот, металл заберет Караганда.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023

А что дальше?
Цены поднимут для жителей, за отвоз отходов?
Или кто и как будет эти 200млн. компенсировать? Или это подарок, откат, поддержка бизнеса?
если последнее, так нужно честно делить. ;-)
И да:
Цитата:
Добринцофф:
Работягам можно только посочувствовать,целый день на ногах в неотапливаемой жестяной коробке Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023


За такие боблосы могли бы и отапливаемый контейнер поставить.

[Исправлено: elektron, 24.12.2018 - 20:28]
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§ Добринцофф
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6287
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.12.18 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что макулатуру и картон у нас будут брать лисаковчане и местный производитель туалетной бумаги. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307

Макулатуру и картон уже давно никто просто так не выбрасывает,по 30тнг\кг принимают,причём сами приезжают.
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§ maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 960
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я имел опыт работы на такой фабрике, если можно так выразиться, правда в качестве сисадмина, но не понаслышке знаком со всеми нюансами. Надеюсь, это не последняя новость, т.к. я знаю, во что они ввязались. Дотации нужны огромные, народ, готовьтесь потуже завязать пояса - ни о какой рентабельности тут речи вообще быть не может. Могу так же посочуствовать рабочим - условия те еще.
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