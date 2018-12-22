/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 971 из 971«1...969970971
Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зацените яйки: бледнолицый, темнокожий и представитель LGBT :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3943
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.12.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот любишь ты Виталя 0.5 за воротник и сразу в роль революционера.))))
Пухлик распращался на 5 листах
И уходя ушёл ,нак ёжик в туман
Конец фильма!
Хватит это мусолить .
Профайл

§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отходим от темы Зайка
Профайл

§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Вобщем тебе не понравилась моя курочка?))) :-( :-( :-( :-( я так старался :-x
Профайл

§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9759
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.18 - 00:53
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.12.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Деревеньку и её посетителей и не только, поздравляю! :lol:
Профайл

§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.12.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Дракоша, Электрон - для вас!!!!! ))))

[Исправлено: Алиса, 24.12.2018 - 23:58]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 971 из 971«1...969970971
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 0
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх