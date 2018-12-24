alex_60 Дополнительные поезда по маршруту Костанай - Алматы и обратно запустят к Новому году #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2226

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:16 я бы в поезде встретил Новый год.

мне бы понравилось.

ехали к теще как то на поезде, 2 января с утра,

после встречи дома. в Россию.

два дня пути, за бортом 40 градусов мороза.

веселые попутчики. давай, наливай.

но и сил уже мало было, да и все таки

доехать надо было в хорошем состоянии.

ни гамма короче говоря.

и в самолете тоже не довелось.

почти было. давно. во время учебы.

31 декабря, тоже 40 градусов мороза в Свердловске, краска на трамваях лопается.

очнулся, гипс, точнее дома у родителей. в Мичурине.

время 22.00. до Нового года оставалось два часа.



[Исправлено: alex_60, 24.12.2018 - 21:17]