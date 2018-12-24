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§ NG.kz
Дополнительные поезда по маршруту Костанай - Алматы и обратно запустят к Новому году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34564
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки". Дополнительные рейсы в Алмату и обратно будет осуществлять поезд №179/180 («Алматы-2 – Костанай» / «Костанай – Алматы-2»).
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§ Menden1968
Re: Дополнительные поезда по маршруту Костанай - Алматы и...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
........в каждый вагон по лому для открывания и закрывания дверей......
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§ alex_60
Дополнительные поезда по маршруту Костанай - Алматы и обратно запустят к Новому году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я бы в поезде встретил Новый год.
мне бы понравилось.
ехали к теще как то на поезде, 2 января с утра,
после встречи дома. в Россию.
два дня пути, за бортом 40 градусов мороза.
веселые попутчики. давай, наливай.
но и сил уже мало было, да и все таки
доехать надо было в хорошем состоянии.
ни гамма короче говоря.
и в самолете тоже не довелось.
почти было. давно. во время учебы.
31 декабря, тоже 40 градусов мороза в Свердловске, краска на трамваях лопается.
очнулся, гипс, точнее дома у родителей. в Мичурине.
время 22.00. до Нового года оставалось два часа.

[Исправлено: alex_60, 24.12.2018 - 21:17]
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§ alex_60
Дополнительные поезда по маршруту Костанай - Алматы и обратно запустят к Новому году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
по лому для открывания


ломом будешь?
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