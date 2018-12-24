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§ NG.kz
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комитет охраны общественного здоровья (КООЗ) провел проверки по стране в ноябре и декабря. В ряде регионов были обнаружены конфеты с истекшими сроками годности, негодные.
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* alex_60
Re: Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, под Новый год все всегда сбывается,
даже то, что целый год сбыть не получается. (С)
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§ drakon
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15410
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что целый год сбыть не получается.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791202&topic_id=36411&forumid=1#791202

Да, отправить в Интернаты, Детдома,
Дома Престарелых... :-o
Думаю,что так и - сделают... 8-)
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* alex_60
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дома Престарелых...


грильяж например.
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§ maxsaf
Re: Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, отправить в Интернаты, Детдома,
Дома Престарелых...
Думаю,что так и - сделают...

Намекаете на тему про сыр? но тут же явно просрочка, а в сырной теме скорее всего нет. Никто не пустит через границу явно просроченный или испорченный товар. Я в той теме явно сделал акцент на качество товара.
Цитата:
Если продукт не испорчен - я не понимаю смысла в уничтожении. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33290
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§ elektron
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.12.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В ноябре, декабре мы проверяли, особенно фасованные конфеты. В ряде регионов были обнаружены конфеты с истекшими сроками годности, негодные.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33298

для сведения:
Срок хранения — период, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий хранения сохраняет свойства, указанные в нормативном или техническом документе. Истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для использования по назначению.

К примеру соль или сахар, тоже ведь на упаковке имеют срок годности. Только ни соль ни сахар не портятся ;-) 8-)

[Исправлено: elektron, 24.12.2018 - 14:54]
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* alex_60
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, отправить в Интернаты,

В основном в русские магазины в Гкрманию.
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§ maxsaf
Re: Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
грильяж например.

При соблюдении рецептуры и наличии капельницы - можно перегнать в новогодний напиток с ореховыми нотками :lol:
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