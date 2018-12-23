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Vital:
пропадают люди и потом находят без органов. Особенно в азиатских странах это прогрессирует.
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maxsaf:
учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось.
Цитата:
Vital:
Мы слишком алчные и не готовы к этому. Как показывает мировая практика, что за эти органы погибли много невинных людей. В нашей стране 100% нужно запретить. У нас корумпированно все . Врачи не исключение.
Цитата:
Vital:
Появятся охотники за органами. Орган пенса умершего не кому не нужен. Нужен орган здорового человека. Начнутся пропадать люди.
Цитата:
таноми52:
есть медицинские технологии, есть специалисты -хирурги и есть богатые люди, за любые деньги готовые купить органы. Значит, всё будет делаться тайно
ОЧЕНЬ трудно возразить, к сожалению..
В реальности, процветают и менее доходные - но криминальные способы наживы. Цитата:
maxsaf:
есть два тяжело больных человека, один из которых подписал согласие на донорство. В идеальном мире спасут обоих, но учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось.
Вот это и будет способом № 1 по "изъятию органов" у "ротозеев".
.. и НИКТО потом не докажет - что донор, мог ещё долго жить.
[Исправлено: 1234, 24.12.2018 - 01:20]