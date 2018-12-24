elektron Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2315

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:50 "В ноябре, декабре мы проверяли, особенно фасованные конфеты. В ряде регионов были обнаружены конфеты с истекшими сроками годности, негодные.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33298



для сведения:

Срок хранения — период, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий хранения сохраняет свойства, указанные в нормативном или техническом документе. Истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для использования по назначению.



К примеру соль или сахар, тоже ведь на упаковке имеют срок годности. Только ни соль ни сахар не портятся



[Исправлено: elektron, 24.12.2018 - 14:54]