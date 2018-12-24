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§ NG.kz
Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При помощи платежа предусматривается формализация деятельности 500 тысяч человек из числа неформально занятых. По данным министр труда и соцзащиты населения, в экономике республики из общей численности занятых 16% являлись неформально занятыми.
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§ сайлау курманов
Re: Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2975
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.12.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я давно говорил, пусть бы единным платежом делали, правда потом мозг выносить не будет повода
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§ Lex
Re: Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 24.12.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно хочу предложить правительству ввести налог на воздух, даже процентное соотношение разработал по разным слоям населения. Никто не подскажет, куда скинуть?
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§ maxsaf
Re: Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно, список самозанятых теперь пополнят те, кто до этого был официально трудоустроен.
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* drakon
Re: Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15409
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец - то. С безработных -
начали налог - тянуть... :-o
А ещё можно с Покойников - брать.
Они же пользуются - гробами, цветами,
поминки им родственники - устраивают... 8-)
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§ Анатолий
Re: Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 24.12.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы написал- куда платить? Ведь 1 на носу,а все соц налоги платились до 25 (например по патенту)
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