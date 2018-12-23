Vital:

пропадают люди и потом находят без органов. Особенно в азиатских странах это прогрессирует.

maxsaf:

учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось.

Vital:

Мы слишком алчные и не готовы к этому. Как показывает мировая практика, что за эти органы погибли много невинных людей. В нашей стране 100% нужно запретить. У нас корумпированно все . Врачи не исключение.

Vital:

Появятся охотники за органами. Орган пенса умершего не кому не нужен. Нужен орган здорового человека. Начнутся пропадать люди.

таноми52:

есть медицинские технологии, есть специалисты -хирурги и есть богатые люди, за любые деньги готовые купить органы. Значит, всё будет делаться тайно

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maxsaf:

есть два тяжело больных человека, один из которых подписал согласие на донорство. В идеальном мире спасут обоих, но учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось.

[Исправлено: 1234, 24.12.2018 - 01:20]