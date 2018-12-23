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§ NG.kz
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жителю Астаны Азату Коптлеуову пересадили сердце женщины из Костаная, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Первый Канал Евразия". По его словам, сначала было трудно, но он адаптировался.
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§ Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Да. Будет уголовка за незаконные действия. И уже не каждый врач рискнёт нарушить закон. А так развяжут руки многим , целой цепочки криминального мира.
Рано нам ещё о таких вещах думать. Порядок для начало в простых болезнях пусть наведут. А то уже лечить не кому. , Пол Костаная при сложных каких то болячках к соседям едут в челяб.((( :-(

[Исправлено: Vital, 23.12.2018 - 15:03]
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§ maxsaf
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:По закону не надо подписывать согласие. Ты априори согласен, если не написал отказ. И как раз в том смысле, о котором вы говорите, это правильно, мне кажется.

Я не вижу принципиальной разницы, просто в таком случае подписавший отказ на донорство получит чуть больше шансов выжить. Не подумайте, что я боюсь такой ситуации в отношении себя - я как раз дал согласие в явной письменной форме, но я то наивно считаю, что живу в идеальном мире. :-)

[Исправлено: maxsaf, 23.12.2018 - 21:09]
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§ 1234
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 24.12.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
пропадают люди и потом находят без органов. Особенно в азиатских странах это прогрессирует.


Цитата:
maxsaf:
учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось.


Цитата:
Vital:
Мы слишком алчные и не готовы к этому. Как показывает мировая практика, что за эти органы погибли много невинных людей. В нашей стране 100% нужно запретить. У нас корумпированно все . Врачи не исключение.


Цитата:
Vital:
Появятся охотники за органами. Орган пенса умершего не кому не нужен. Нужен орган здорового человека. Начнутся пропадать люди.


Цитата:
таноми52:
есть медицинские технологии, есть специалисты -хирурги и есть богатые люди, за любые деньги готовые купить органы. Значит, всё будет делаться тайно


ОЧЕНЬ трудно возразить, к сожалению.. :-x
В реальности, процветают и менее доходные - но криминальные способы наживы. :-( Цитата:
maxsaf:
есть два тяжело больных человека, один из которых подписал согласие на донорство. В идеальном мире спасут обоих, но учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось.


:-x Вот это и будет способом № 1 по "изъятию органов" у "ротозеев".
.. и НИКТО потом не докажет - что донор, мог ещё долго жить.

[Исправлено: 1234, 24.12.2018 - 01:20]
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§ сайлау курманов
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2975
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.12.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтото все о плохом заговорили, хотя новость позитивная.
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§ Валентин
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7484
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.12.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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