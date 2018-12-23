Цитата: сайлау курманов:

Ничего ей не будет. Равно как и тем кто у меня кассовый аппарат увел недавно. Так и написали: нет основания возбуждать Уголовное Дела, если не нрвится шлепай в суд подавай

И что вы сделали в этом случае?