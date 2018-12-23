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§ NG.kz
Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступление было совершено в одном из магазинов на Складской 22 декабря. Из женской сумочки пропала крупная сумма денег. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую женщину, которая могла совершить кражу.
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§ Серый волк
Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9759
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.18 - 01:03
Комментарий удален модератором.
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§ Menden1968
Re: Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 04:22
Комментарий удален модератором.
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§ Menden1968
Re: Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 01:51
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1141
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.12.18 - 05:33
Комментарий удален модератором.
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§ сайлау курманов
Re: Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2975
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.12.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего ей не будет. Равно как и тем кто у меня кассовый аппарат увел недавно. Так и написали: нет основания возбуждать Уголовное Дела, если не нрвится шлепай в суд подавай
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§ maxsaf
Re: Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Ничего ей не будет. Равно как и тем кто у меня кассовый аппарат увел недавно. Так и написали: нет основания возбуждать Уголовное Дела, если не нрвится шлепай в суд подавай

И что вы сделали в этом случае?
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