Menden1968 В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 248

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:39 Доказывать не надо ничего - 14 лет занимался грузоперевозками и растаможкой. Фейк , не новость .



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33290&start=15#comment_1



.......бывает и такое жил жил а ума не наЖИл, твои 14 лет не очём ума много не надо как в Каераке взятку дать, а вот такое слово как престиж страны это громко звучит или не опозориться.Если этим сыром отравятся или журналюги раскопают,что этот канфискованый сыр где то или кто то лопает и что тогда будет?Сразу начнётся истерикавот эти русские канфискуют товар и егоже пускаю в употребление....