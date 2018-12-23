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≡ В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе (Челябинская область) доставили 20 тонн литовского сыра. Партию санкционного продукта накануне задержали на таможенном посту в Троицке.

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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
Не , мы больше вагонами , машины были маловаты . Машины так , по РК , местные .Машину раз с Китая взяли - хлопот много . Тоже на ж/д перешли . Всё - я точку ставлю . Неохота уже воду в ступе толочь .

[Исправлено: Гога, 23.12.2018 - 13:26]
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§ maxsaf
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я: Раздать 20 тонн детям? тогда до детей дойдет пол тонны остальное растащят

В честную раздачу не верим, а в честное уничтожение - верим. Ну ну. :lol:
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§ Sniper
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.12.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасать надо товар. Троицские таможенники поднаторели в этом деле. В 90 годах на заре прикладывания пачек бумаг на обычный груз помогал одному бывшему совхозику работать по бартеру с торговымы домом в Челябинске. Этот торговый дом загрузил 5 тонн сахара в счет взаиморасчетов этому совхозику. В Троицке сахар был задержан российскими таможенники. И разгружен на ихний склад. Пока все прочухались и приняли правильное решение, местный троицский глава, почти весь сахар продал как свой стабфонд.
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§ Menden1968
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доказывать не надо ничего - 14 лет занимался грузоперевозками и растаможкой. Фейк , не новость .

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33290&start=15#comment_1

.......бывает и такое жил жил а ума не наЖИл, твои 14 лет не очём ума много не надо как в Каераке взятку дать, а вот такое слово как престиж страны это громко звучит или не опозориться.Если этим сыром отравятся или журналюги раскопают,что этот канфискованый сыр где то или кто то лопает и что тогда будет?Сразу начнётся истерикавот эти русские канфискуют товар и егоже пускаю в употребление....
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