bgb Re: Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4185

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:46 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260 Из всех купюр на сумму $19 000 только 8 оказались подлинными, остальные были поддельными. Зайченко уверял, что деньги - это долг, который вернул его друг Сапабек Мукушев. Но сотрудники антикоррупционной службы пересчитали их, обнаружили фальшивки и забрали Зайченко в департамент. Источник:

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260 - Вы просите не лишать вас свободы, а вы в состоянии оплатить штраф? – спросил обвиняемого судья. – Согласно вашей статье штраф предусмотрен, но его минимальная сумма составит 20-кратный размер от суммы взятки. От $19 000 это будет около полумиллиона долларов. Источник:

если из всей суммы подлинными оказались только 8 купюр, то суммой взятки следует считать только 800 долларов. остальное же просто бумажки. отсюда и исчислять сумму штрафа.

так антикоррупционщики его повязали за то, что обнаружили фальшивки? если бы были все купюры подлинные, то отпустили бы? написано коряво или так излагается в материалах дела?...