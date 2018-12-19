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≡ Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Вину признаю частично, - сказал Александр Зайченко. – Показания давать буду. Уважаемый суд, за всю свою сознательную жизнь я впервые попал в такую ситуацию. Для меня это будет большим уроком.
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§ Гога
Re: Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
олимпийский чемпион Иван Дычко, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260?1545221412
Вся суть адвокатуры - лишь бы сказать - а правда или нет , неважно ! Жаль , конечно , но Дычко за два раза не смог стать Олимпийским чемпионом , к сожалению !! :-x
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§ Гога
Re: Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще , зачем про это писать - надоело уже . Посадили - не посадили !? Ну кому какая разница , кроме родственников ?? Лучше сделайте репортаж , как Юджин горку построил !
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§ bgb
Re: Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4185
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.12.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из всех купюр на сумму $19 000 только 8 оказались подлинными, остальные были поддельными. Зайченко уверял, что деньги - это долг, который вернул его друг Сапабек Мукушев. Но сотрудники антикоррупционной службы пересчитали их, обнаружили фальшивки и забрали Зайченко в департамент. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260

Цитата:
- Вы просите не лишать вас свободы, а вы в состоянии оплатить штраф? – спросил обвиняемого судья. – Согласно вашей статье штраф предусмотрен, но его минимальная сумма составит 20-кратный размер от суммы взятки. От $19 000 это будет около полумиллиона долларов. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260

если из всей суммы подлинными оказались только 8 купюр, то суммой взятки следует считать только 800 долларов. остальное же просто бумажки. отсюда и исчислять сумму штрафа.
так антикоррупционщики его повязали за то, что обнаружили фальшивки? если бы были все купюры подлинные, то отпустили бы? написано коряво или так излагается в материалах дела?...
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§ Адам
Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 942
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 20.12.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
за всю свою сознательную жизнь я впервые попал в такую ситуацию. Для меня это будет большим уроком. 
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260


(( ;-) Надо полагать, что теперь начнёт думать, кого КОРМИТЬ и называть "братом"!

[Исправлено: Адам, 21.12.2018 - 03:32]
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§ 1234
Re: Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.12.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вся суть адвокатуры -
это занести МЗДУ. :-x
Этот случай - не исключение. :-(
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§ Гога
Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.12.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дычко дважды бронзовый призер 2012 и 2016 годов ,но не чемпион Олимпийских игр.

[Исправлено: Гога, 21.12.2018 - 17:21]
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§ 1234
Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.12.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Дычко дважды бронзовый призер 2012 и 2016 годов ,но не чемпион Олимпийских игр, а Мукушев - его тренер.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260?1545396853


Мукушев - тренер?..
Не смеши! ))
ВСЕ (кроме тебя) знают: он БЫЛ помощником тренера - в данном случае В.И. Шайрера! 8-)

[Исправлено: 1234, 21.12.2018 - 19:03]
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§ Гога
Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.12.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
§ 1234
- Ну извини , как в Вики было *Тренеры: Шайрер Владимир Иванович — заслуженный тренер Казахской ССР; Янов Юрий Анатольевич; Мукушев Сапобек Мурзагалиевич — заслуженный тренер РК.* - Я не спец по тренерам . Что не чемпион ОИ - это знаю точно .

[Исправлено: Гога, 21.12.2018 - 17:22]
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§ 1234
Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 24.12.18 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Ну извини , как в Вики было
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260?1545590346


Извиняю, не вопрос! :oops: ))

ПОДРОБНЕЕ
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
Иван Дычко стал заниматься спортом благодаря своему личному тренеру Владимиру Ивановичу Шайреру.
В 2015 году был назван лучшим боксером Казахстана республиканской федерацией бокса, а его тренер ЗТР Казахской ССР Владимир Шайрер — лучшим тренером страны [2].
Также его тренировал Юрий Янов — заслуженный тренер РК.
.. о Сапабеки - ни слова нет! :-P

[Исправлено: 1234, 24.12.2018 - 00:56]
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