Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.18 - 18:13
- Вину признаю частично, - сказал Александр Зайченко. – Показания давать буду. Уважаемый суд, за всю свою сознательную жизнь я впервые попал в такую ситуацию. Для меня это будет большим уроком. Читать новость
Из всех купюр на сумму $19 000 только 8 оказались подлинными, остальные были поддельными. Зайченко уверял, что деньги - это долг, который вернул его друг Сапабек Мукушев. Но сотрудники антикоррупционной службы пересчитали их, обнаружили фальшивки и забрали Зайченко в департамент. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260
Цитата:
- Вы просите не лишать вас свободы, а вы в состоянии оплатить штраф? – спросил обвиняемого судья. – Согласно вашей статье штраф предусмотрен, но его минимальная сумма составит 20-кратный размер от суммы взятки. От $19 000 это будет около полумиллиона долларов. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33260
если из всей суммы подлинными оказались только 8 купюр, то суммой взятки следует считать только 800 долларов. остальное же просто бумажки. отсюда и исчислять сумму штрафа. так антикоррупционщики его повязали за то, что обнаружили фальшивки? если бы были все купюры подлинные, то отпустили бы? написано коряво или так излагается в материалах дела?...
- Ну извини , как в Вики было *Тренеры: Шайрер Владимир Иванович — заслуженный тренер Казахской ССР; Янов Юрий Анатольевич; Мукушев Сапобек Мурзагалиевич — заслуженный тренер РК.* - Я не спец по тренерам . Что не чемпион ОИ - это знаю точно .
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