Цитата: maxsaf:

Я так плавно подвожу к вопросу для Деда Мороза и Снегурочки: судя по фото дети живут в разных условиях, не было ли у вас ощущения, что в некоторых случаях детям стоит попробовать написать такое письмо не Деду Морозу, а собственным родителям или опекунам, или тут действительно, в каждом случае без вас ну никак.



Кому дарить подарки, читатели выбирали сами, покупая их. Условия в которых живут люди не регламентировались. Тяжелых случаев там было достаточно. Практически у всех проблемы серьезные. Есть несколько моментов, условия при горе ухудшаются не одномоментно, сапоги на следующий день после события не рвутся, и телевизор со стены не падает. Плюс фото делается не на фоне справок подтверждающих печальные факты. Ну а то, что многие несмотря на их ситуацию живут не в сарае - это только их заслуга. О некоторых ситуациях мы подробнее узнали случайно уже после вручения подарков, жизнь оказалась слишком уж злой, не стал коллегам писать всей информации, просто что бы не портить настроение.