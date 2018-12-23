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≡ 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера развозила подарки маленьким костанайцам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
22 декабря команда "НГ" до позднего вечера развозила подарки маленьким костанайцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы успели посетить 28 адресов и вручить подарки 40 детям и одному взрослому инвалиду. Уже сегодня ясно - это не конец акции, наши читатели все еще продолжают выбирать симпатичные им письма Деду Морозу и исполнять детские желания.
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§ Sniper
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.12.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Великое дело вы сотворили!!! Эти дети поверили в сказску и деда Мороза. Грешен батюшка. Сам подобным промышляю. Когда частному фонду Аргымак удается накопить
немного деньжат, то закупаем полный багажник и едем в ближайщие поселки. Раздавать продукты пожилым людям и многодетным семьям. Люди очень довольны.
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§ maxsaf
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, такие молодцы, сколько деток сделали счастливее. Смотрю все фотографии, и из предыдущих тем, дети радостные - и на сердце радостно, но на фото нам видно намного меньше, чем вам. Я так плавно подвожу к вопросу для Деда Мороза и Снегурочки: судя по фото дети живут в разных условиях, не было ли у вас ощущения, что в некоторых случаях детям стоит попробовать написать такое письмо не Деду Морозу, а собственным родителям или опекунам, или тут действительно, в каждом случае без вас ну никак. Понимаю, вопрос не самый удобный, можно не отвечать. :oops:
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§ Vital
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Редакция не ответит тебе, постесняются)) я отвечу если можно. Ты правильно заметил и не только ты. Судя по некоторым фото,не видно что б нищие были, там дед мороз был не в тему. Ремня родителям некоторым стоило бы дать .
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§ maxsaf
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну после твоего коментария я уже не уверен, что не ответит :lol:
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§ maxsaf
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас нам с тобой, Витал, обоим ремня дадут, за то, что ошиваемся в темах о подарках на НГ. :lol:
Но мне эта тема близка, мы постоянно устраиваем праздники грандиозные и детям, и родителям, хобби такое. У нас есть костюмы Деда Мороза и Снегурочки, усилители со светомузыкой, дети без подарков ни разу не ушли от нас. Мы на 31 декабря арендуем помещение человек на 200, украшаем, люди приходят со своей едой и еще кое-чем, и это веселье с танцами и играми начинается с детской программы в 6 вечера и длится до часу ночи. :lol:
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§ maxsaf
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
там дед мороз был не в тему

Ну так то Дед Мороз везде в тему, где есть дети, просто иногда делается это немного по-другому. Родители звонят Деду Морозу, выносят ему подарок для ребенка, а дальше все как всегда. :-P
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§ Артем Марусич
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 84
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 23.12.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я так плавно подвожу к вопросу для Деда Мороза и Снегурочки: судя по фото дети живут в разных условиях, не было ли у вас ощущения, что в некоторых случаях детям стоит попробовать написать такое письмо не Деду Морозу, а собственным родителям или опекунам, или тут действительно, в каждом случае без вас ну никак.

Кому дарить подарки, читатели выбирали сами, покупая их. Условия в которых живут люди не регламентировались. Тяжелых случаев там было достаточно. Практически у всех проблемы серьезные. Есть несколько моментов, условия при горе ухудшаются не одномоментно, сапоги на следующий день после события не рвутся, и телевизор со стены не падает. Плюс фото делается не на фоне справок подтверждающих печальные факты. Ну а то, что многие несмотря на их ситуацию живут не в сарае - это только их заслуга. О некоторых ситуациях мы подробнее узнали случайно уже после вручения подарков, жизнь оказалась слишком уж злой, не стал коллегам писать всей информации, просто что бы не портить настроение.
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§ Артем Марусич
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 84
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 23.12.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже больше напишу. Скорее всего читатели обратили внимание на фото где у детей диагнозы аутизм и ДЦП. Как пояснили знающие люди, не во всех случаях этим детям может помочь то, что измеряется деньгами. Получается что пока родители живут и проявляют заботу - это в плане финансов обычная семья. Многим детям письма помогали писать социальные работники, либо дети писали сами, о чем родители не знали. Я хоть и не верующий, но ситуации за этими фото такие, что побоялся бы бога осуждать.
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§ maxsaf
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Тяжелых случаев там было достаточно. Практически у всех проблемы серьезные.

Как я уже сказал, мы не видим всё, что видите вы, и не знаем всего, что знаете вы, если вы считаете, что абсолютно каждый случай требовал вашего участия и внимания - лично у меня нет больше причин сомневаться в этом.
Цитата:
Артем Марусич: Я хоть и не верующий, но ситуации за этими фото такие, что побоялся бы бога осуждать

Ну да, он же там не при делах, слишком занят разгребанием скандалов в рядах своих адептов.

:oops:
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§ Артем Марусич
Re: 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 84
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 24.12.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счет того, каждый ли случай требовал участия газеты, как я уже сказал судить бы не стал ибо страшно. Но дело то в том, что и модерации по жизненным условиям не проводилось. Помощники просто выбирали письма по своим возможностям, ведущая проекта предлагала письма, описывая ситуацию. Были и просто многодетные или не полные семьи где вполне справляются, картину же в целом описал выше. Я считаю что подобный подход без бюрократии с подтверждением условий проживания единственный правильный. Отбор через трогательность писем для тех, кто покупал эти подарки, сработал хорошо. Акция действительно того стоит. От 90% на мой взгляд безоговорочно заслужили большего, 10% из них заслуживают, чтоб акция существовала вне зависимости от того, как живут остальные 91%.
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