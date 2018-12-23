Цитата: Ольга Колоколова:По закону не надо подписывать согласие. Ты априори согласен, если не написал отказ. И как раз в том смысле, о котором вы говорите, это правильно, мне кажется.

Я не вижу принципиальной разницы, просто в таком случае подписавший запрет на донорство получит чуть больше шансов выжить. Не подумайте, что я боюсь такой ситуации в отношении себя - я как раз дал согласие в явной письменной форме, но я то наивно считаю, что живу в идеальном мире.