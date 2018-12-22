alex_60 "НГ" начала вручение подарков участникам акции "Письмо Деду Морозу" #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2220

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:20 ///Наталья решила снять на видео своего 4-летнего сына Алексея, к которому в гости домой пришли Дед Мороз и Снегурочка, и опубликовать в Сети. Правда, реакция мальчика была не такой радостной, как предполагалось.Снегурочка попросила Алешу прочитать ей стихотворение или исполнить песенку, однако ребенок отказался, заявив, что слишком устал. Несмотря на отказ, Дедушка Мороз все же вручил мальчишке подарок.

В итоге на ролик наткнулись редакторы российской телепрограммы "Видели видео?" на Первом канале. Они связались с женщиной и пригласили ее сына поучаствовать в съемках программы.

По словам Наташи, они с радостью согласились и уже 14 декабря оказались в студии российского телеканала. Правда, точная дата выхода программы в эфир пока неизвестна.///



так вроде пишут.