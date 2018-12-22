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§ NG.kz
"НГ" начала вручение подарков участникам акции "Письмо Деду Морозу"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К вечеру 21 декабря Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем такси, традиционно предоставляемом для этих целей фирмой "Народное", начали предновогодний марафон. Он продолжается и сегодня.
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§ alex_60
"НГ" начала вручение подарков участникам акции "Письмо Деду Морозу"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2220
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомое лицо. Снегурочки.

[Исправлено: alex_60, 22.12.2018 - 18:04]
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§ Vital
Re: "НГ" начала вручение подарков участникам акции...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На первый канал кого то пригласили . Ребенка журналистов. ( Видео видели)
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§ alex_60
"НГ" начала вручение подарков участникам акции "Письмо Деду Морозу"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2220
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Наталья решила снять на видео своего 4-летнего сына Алексея, к которому в гости домой пришли Дед Мороз и Снегурочка, и опубликовать в Сети. Правда, реакция мальчика была не такой радостной, как предполагалось.Снегурочка попросила Алешу прочитать ей стихотворение или исполнить песенку, однако ребенок отказался, заявив, что слишком устал. Несмотря на отказ, Дедушка Мороз все же вручил мальчишке подарок.
В итоге на ролик наткнулись редакторы российской телепрограммы "Видели видео?" на Первом канале. Они связались с женщиной и пригласили ее сына поучаствовать в съемках программы.
По словам Наташи, они с радостью согласились и уже 14 декабря оказались в студии российского телеканала. Правда, точная дата выхода программы в эфир пока неизвестна.///

так вроде пишут.
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§ Vital
Re: "НГ" начала вручение подарков участникам акции...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В будущем году Костанай из бюджета выделил на социальные нужды малообеспеченных людей 1 243 000 000 . 1 лярд 243 лямов. :-o а мы так и будем собирать с миру по нитке , кто комп старенький , кто машинку детям. Хотя на такую сумму при средней цене на хату ну пускай 10 лямов. Можно купить 124 квартиры , каждый год можно купить . Это в принципе каждому жителю области можно подарить по квартире в течении пару лет
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