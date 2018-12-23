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≡ В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе (Челябинская область) доставили 20 тонн литовского сыра. Партию санкционного продукта накануне задержали на таможенном посту в Троицке.

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§ Сергей_я
Re: В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2654
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.12.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я против уничтожения.

по другому как? Раздать 20 тонн детям? тогда до детей дойдет пол тонны остальное растащят и часть съедят и остальную часть продадут по дешевке в те же магазинчики. И тогда смысл вообще? по другому никак. Только под трактор, иначе будет тупо раздача посредникам/знакомым/родственникам и прочее. Там стопудоф уже разворовали те, кто непосредственно имел дело с этой контрабандой.
Анекдот слышали про то, как маньяк решил отравить детей и решил передать им большую сумму денег. Ни один ребенок не пострадал, зато пострадали депутаты и прочие чинуши. Так и тут будет. Прям точь в точь так же.
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§ Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Украдут по любому. Ну не столько много как ты говоришь. Все равно дойдет до школьных столовых и т.д Фрукты тоже уничтожали как мы помним. Наверно тут чет законодатели не как не придумали всю схему.
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§ drakon
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.12.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я против уничтожения.

А куда его - девать,этот неизвестно
откуда, взявшийся продукт?
В Казахстане?... :-o
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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


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Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Незнаю как тебе доказать
Доказывать не надо ничего - 14 лет занимался грузоперевозками и растаможкой. Фейк , не новость .
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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А прикола ради : погрузили недозревший сыр .Пока возили - он и стал готов . :lol: :lol:
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§ Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Гога да не фейк это. Реально завозят сыр к нам , причем давно. Тут килиш- милиш мутят и отправляют назад. В РФ как наш. Конечно не в таких объемах как Белоруссия мутит . Раньше вабще было распространено. Щас просто не много гайки закрутили. :lol:
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§ Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Я даже догадываюсь почему они спалились. Они оформили доки с Астаны до Минска груз. СЫР не кто не везёт в Белоруссию не когда. Тут и сразу произошло подазрение. А по факту они и не собирались туда везти. Они просто хотели потеряться на просторах России и скинуть в ближайшем городе , челяб например. А почему доки на Минск? Тоже догадываюсь. Наши санслужбы не стали себя подставлять и выдавать фитосанирку на РФ. Палево и скандал , возможно и уголовка. Потому с чистой совестью выдали на Беларуссию. :lol:
Это просто невероятно так оформить доки, литовский сыр отправить с Казахстана в Белоруссию. Вот тут они и погорели.

[Исправлено: Vital, 23.12.2018 - 14:21]
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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
Литва - Беларусь - Украина - морем до Грузии и через Каспий в Казахстан - думаешь так привезли сюда ? Овчинка выделки не стоит .
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§ Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Это как вариант. Хохлы же гоняют к нам так. Да дорого. Ну гоняют же. Я точный маршрут не вдавался , мне просто это было не интересно голову забивать не нужной инфой. Наши кстати многие от сюда реально едут пустые в Европу за 4-5000 км за грузом. ПУСТЫЕ.
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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
Цитата:
Я даже догадываюсь почему они спалились Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36406&post_id=791143&order=0&viewmode=flat&pid=791132&forumid=1#791143
Потому что - лохи ?
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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
За такой крюк много денег уходить ,и за эти деньги легче все было в Белоруссии сделать . Поверь - можно . Знаю . Фито нарисуют за такие бабки - проверено. И , вообще - сыр китайский !!

[Исправлено: Гога, 23.12.2018 - 12:32]
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§ Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital
Цитата:
едут пустые в Европу за 4-5000 км за грузом. ПУСТЫЕ Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36406&post_id=791146&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#791146
- Ну а тут логисты виноваты . А потом спрашиваем - почему у нас все так дорого ?
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§ Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
Потому что - лохи ?

Ну не совсем. Мы ж незнаем подробности. Изначально могла быть договоренность. С кем то на проход . Возможно потом пошло что то не так. Их стали прослеживать. И взяли тепленькими. Вабще в этой сфере очень много кидалово происходит. Пропадают грузы на большие суммы. Подставные фирмы и т.д . Куча разных ньюансов . В последнее время идёт жесткий мониторинг на границе, видут общие базы, везде компы стоят. Статистика перемещение грузов туда - сюда. 8-)
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§ Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Если ты 14 лет в этой сфере. Помнишь дорогу Москва - Питер? Когда на этой дороге открывались спец " фирмы". С Питера везут контенер заграничной бытовой техники на сумму 100-150 штук баксов. Как ребята заезжали туда , там специально обученые люди снимали заклёпки на воротах контейнера , выгружали под чистую , взамен хлам загружали. Обратно ставили не повредив пломбы.Водителю 30%давали за груз. Он ехал спокойно до место выгрузки с 30000 штуками в кармане. Сколько тогда фирм на колени поставили таким способом. Щас то уже закрыли эту лавочку спец службы)))
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§ Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Одного лично знаю . Живёт в Московской области. Молодой моего года парень. Щас у него 50 автомашин. Современная автобаза. Характер не испорчен деньгами. Все кто на него работают , только в восторге. Остался мужиком . Хотя вот таким незаконным образом нажил состояние))) :lol:
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