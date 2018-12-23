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maxsaf:
Я против уничтожения.
по другому как? Раздать 20 тонн детям? тогда до детей дойдет пол тонны остальное растащят и часть съедят и остальную часть продадут по дешевке в те же магазинчики. И тогда смысл вообще? по другому никак. Только под трактор, иначе будет тупо раздача посредникам/знакомым/родственникам и прочее. Там стопудоф уже разворовали те, кто непосредственно имел дело с этой контрабандой.
Анекдот слышали про то, как маньяк решил отравить детей и решил передать им большую сумму денег. Ни один ребенок не пострадал, зато пострадали депутаты и прочие чинуши. Так и тут будет. Прям точь в точь так же.