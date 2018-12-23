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§ NG.kz
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жителю Астаны Азату Коптлеуову пересадили сердце женщины из Костаная, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Первый Канал Евразия". По его словам, сначала было трудно, но он адаптировался.
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§ Vital
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Рен ТВ говорили что с органом и частичка души передается новому носителю. ))) Потом вроде с человеком могут происходить какие то страности разные.
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§ Сабыр
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какая разница родственникам погибшего человека?? Ну согните его орган, а так бы мог избавить другого человека от страданий или спасти жизнь. Не понимаю я эту проблемную родную,типа наш умер и пусть другие умирают?
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§ Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Трудный вопрос. Особенно если это касается детей. Сможет ли родитель погибшего своего ребенка, разрешить отдать на органы. Очень сомневаюсь что они пойдут на это. Все же нужно развивать искусственные органы( вроде щас неплохие результаты есть в этом направление) к тому же много криминала по этой теме ростет. Новости же все смотрим, как пропадают люди и потом находят без органов. Особенно в азиатских странах это прогрессирует.
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§ maxsaf
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно нужно делать все возможное для спасения жизней, но в ситуации с донорскими органами может быть один серьезный нюанс, который нельзя снимать со счетов. Все мы знаем - донорские органы очень дорогие, а там, где большие деньги - могут быть и большие неприятности. Допустим, есть два тяжело больных человека, один из которых подписал согласие на донорство. В идеальном мире спасут обоих, но учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось. Подписывать такое согласие или нет - вам решать.
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§ Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Ты только на минутку представь. Мама теряет ребенка по какой то причине и отдает его сердце соседскому
. И каждый раз выходя из дома она видет как сердце ее любимого и долгожданного ребенка стучится в чужом человеке. Да разрыв сердце у нее будет в миг или зайдет домой и повешатся.
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§ Ольга Колоколова
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.12.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Допустим, есть два тяжело больных человека, один из которых подписал согласие на донорство.
По закону не надо подписывать согласие. Ты априори согласен, если не написал отказ. И как раз в том смысле, о котором вы говорите, это правильно, мне кажется.
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§ Сабыр
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
VITAL,по вашему выходит,что та мама,которая долго ждала и родила от любимого человека,но не дала согласие на трансплантацию сердца соседскому ребенку,выходя на улицу и видя что умер и другой ребенок просто счастлива от этого?) Никто же не говорит о раздербанивании тела! Не надо утрировать! Зачем здоровому органу гнить,если с ним может выздороветь другой человек?
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§ Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Я против. Передачи органов. Мы слишком алчные и не готовы к этому. Как показывает мировая практика, что за эти органы погибли много невинных людей. В нашей стране 100% нужно запретить. У нас корумпированно все . Врачи не исключение.
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§ Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так я рад что у нас в стране научились делать такие сложные операции.
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§ drakon
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.12.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
По закону не надо подписывать согласие.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791134&topic_id=36408&forumid=1#791134

У нас, это делается - так. Из Медстраховки -
приходит запрос - на согласие - стать донором органов.
Мне несколько лет назад приходило такое.
Мы с Барбарой дали согласие.
Чере время - пришёл ответ.
Мне отказали, а Барбаре - дали согласие.
Потом ей выдали карточку донора, которая
должна храниться в кошельке, вместе с другими
картами... :lol:
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§ Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
А так я рад что у нас в стране научились делать такие сложные операции

Хотя , ведь наши сми часто писали что мы вызываем специалистов из за границы. Возможно это они делали, а мы им только предоставили деньги, здание, подопытных.
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§ таноми52
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.12.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем больше будет согласившихся на донорство, тем больше будет выбор у медиков, и тогда криминальное донорство потеряет смысл.
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§ Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Да и начнем экспортировать органы в Европу. Даже потом появится спец заказы . Появятся охотники за органами. Орган пенса умершего не кому не нужен. Нужен орган здорового человека. Начнутся пропадать люди.
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§ таноми52
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.12.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Орган пенса умершего не кому не нужен. Нужен орган здорового человека. Начнутся пропадать люди.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33291#791148


Думаете тотальный отказ от официального донорства поможет этого избежать? Наоборот, усилит. Ибо уже есть медицинские технологии, есть специалисты -хирурги и есть богатые люди, за любые деньги готовые купить органы. Значит, всё будет делаться тайно

[Исправлено: таноми52, 23.12.2018 - 15:57]
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