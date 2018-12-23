maxsaf Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 946

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:44 Однозначно нужно делать все возможное для спасения жизней, но в ситуации с донорскими органами может быть один серьезный нюанс, который нельзя снимать со счетов. Все мы знаем - донорские органы очень дорогие, а там, где большие деньги - могут быть и большие неприятности. Допустим, есть два тяжело больных человека, один из которых подписал согласие на донорство. В идеальном мире спасут обоих, но учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось. Подписывать такое согласие или нет - вам решать.