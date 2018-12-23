Vital В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6792

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:12 Цитата: Гога:



Я даже догадываюсь почему они спалились. Они оформили доки с Астаны до Минска груз. СЫР не кто не везёт в Белоруссию не когда. Тут и сразу произошло подазрение. А по факту они и не собирались туда везти. Они просто хотели потеряться на просторах России и скинуть в ближайшем городе , челяб например. А почему доки на Минск? Тоже догадываюсь. Наши санслужбы не стали себя подставлять и выдавать фитосанирку на РФ. Палево и скандал , возможно и уголовка. Потому с чистой совестью выдали на Беларуссию.

Это просто невероятно так оформить доки, литовский сыр отправить с Казахстана в Белоруссию. Вот тут они и погорели.



[Исправлено: Vital, 23.12.2018 - 14:21]