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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:56 Каким образом единственный в РК асбестовый комбинат остается конкурентным на мировом рынке? Причем конкурентность АО «Костанайские минералы» - категория не только экономическая. Оно остается градообразующим предприятием для Житикары с ее 34-тысячным населением. В октябре предприятие отметило 53-й день рождения, и моногород облегченно выдохнул: финансовые показатели АО практически все с плюсом в сравнении с прошлогодними. Как асбестовики делают это в отрасли, которая последние лет пятнадцать в мире является крайне нестабильной?

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