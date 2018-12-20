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§ NG.kz
На пятьдесят четвертом году жизни...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каким образом единственный в РК асбестовый комбинат остается конкурентным на мировом рынке? Причем конкурентность АО «Костанайские минералы» - категория не только экономическая. Оно остается градообразующим предприятием для Житикары с ее 34-тысячным населением. В октябре предприятие отметило 53-й день рождения, и моногород облегченно выдохнул: финансовые показатели АО практически все с плюсом в сравнении с прошлогодними. Как асбестовики делают это в отрасли, которая последние лет пятнадцать в мире является крайне нестабильной?
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§ arman_kst
Re: На пятьдесят четвертом году жизни...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты маленькие там, слышал года назад от бывшей работницы данного предприятия
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§ Серый волк
Re: На пятьдесят четвертом году жизни...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9759
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.18 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Зарплаты маленькие там, слышал года назад от бывшей работницы данного предприятия
Там какие-то кромешные одичавшие идиоты дороги ассестом отсыпали.
А не в курсе там работницы? Были ли проведены дезактивационные мероприятия по ликвидации этого экологического бедлама и где захоронены тысячи тонн снятого дорожного полотна?
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