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§ NG.kz
Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступление было совершено в одном из магазинов на Складской 22 декабря. Из женской сумочки пропала крупная сумма денег. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую женщину, которая могла совершить кражу.
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§ Серый волк
Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9759
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увела якобы кошелек на грязной зачуханной блошино-оптовке, где каждая крыса свой контейнер круговой обороной обороняет?
В Золотой фонд КокосТанайской молдодёжи! А тех тухлых скучных придурков, которым в этом фонде награды вручали метлой мести на этом рынке! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 22.12.2018 - 22:04]
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§ Menden1968
Re: Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 04:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со времён тәуелсіздікации на большее ума не хватает чтоб выстроить производство чего либо,больше всего удивляет что хватило ума раздолбать завод ЖБИ и поставить на этом месте оптовку,в своё время это был одним из индустриальных районов города с тысячами рабочих мест.Надо всё коммуняцкое как говорила Наводворская выжечь калёным железом для построения тәуелсіздікации.
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