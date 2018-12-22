|Цитата:
Victor Yang:
Вот именно. А употребление в современных реалиях - насмешка.
И не говорите!
Как много у нас тут все изменилось. Цвета голубой, розовый уже начисто себя дискредитировали. Фраза голубые ели или голубое небо, или ещё что-то уже сейчас звучит как оскорбление.
Или вот тоже
Цитата:
Артиста Воланда можно попросить? – сладко спросил Варенуха.
– Они заняты, – ответила трубка дребезжащим голосом, – а кто спрашивает?
– Администратор Варьете Варенуха.
– Иван Васильевич? – радостно вскричала трубка, – страшно рад слышать ваш голос! Как ваше здоровье?
– Мерси, – изумленно ответил Варенуха, – а с кем я говорю?
– Помощник, помощник его и переводчик Коровьев, – трещала трубка, – весь к вашим услугам, милейший Иван Савельевич! Распоряжайтесь мной как вам будет угодно.