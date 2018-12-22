Цитата: Victor Yang:

Вот именно. А употребление в современных реалиях - насмешка.



И не говорите!

Как много у нас тут все изменилось. Цвета голубой, розовый уже начисто себя дискредитировали. Фраза голубые ели или голубое небо, или ещё что-то уже сейчас звучит как оскорбление.

Или вот тоже

Цитата:

Артиста Воланда можно попросить? – сладко спросил Варенуха.



– Они заняты, – ответила трубка дребезжащим голосом, – а кто спрашивает?



– Администратор Варьете Варенуха.



– Иван Васильевич? – радостно вскричала трубка, – страшно рад слышать ваш голос! Как ваше здоровье?



– Мерси, – изумленно ответил Варенуха, – а с кем я говорю?



– Помощник, помощник его и переводчик Коровьев, – трещала трубка, – весь к вашим услугам, милейший Иван Савельевич! Распоряжайтесь мной как вам будет угодно.

