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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 3)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.12.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Они щас такие слова невосринимают в серьез.. Подумают это как сарказм и издёвка.)))

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14610&1545490561



Смотря каким тоном будет сказано. Если в стиле Монгола, то примут весьма благосклонно. Естественно, с Vitalом, при его ужасающей грамматике, такие выражения не вяжутся, а если и будут сказаны, то да, воспримутся как издёвка
:-) ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 940
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
даже женщине в возрасте пенсионном

А если он обратится к Монголу - милейший, кто поплывет? :lol:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11098
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

ЗЫ: смотрю - так и есть)))) 40 сек

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791029&topic_id=29403&forumid=2&1545494727

Прям интрига! О чём это вы?
Цитата:
Монгол Шуудан:
Всезнающая Википедия нам объясняет, что сударь и сударыня, есть устаревшая вежливая форма обращения применявшаяся в Российской Империи.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791029&topic_id=29403&forumid=2&1545494727

Вот именно. А употребление в современных реалиях - насмешка.
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§ Монгол Шуудан
Флуд и оффтопик (часть 3)
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 22.12.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот именно. А употребление в современных реалиях - насмешка.

И не говорите!
Как много у нас тут все изменилось. Цвета голубой, розовый уже начисто себя дискредитировали. Фраза голубые ели или голубое небо, или ещё что-то уже сейчас звучит как оскорбление.
Или вот тоже
Цитата:

Артиста Воланда можно попросить? – сладко спросил Варенуха.

– Они заняты, – ответила трубка дребезжащим голосом, – а кто спрашивает?

– Администратор Варьете Варенуха.

– Иван Васильевич? – радостно вскричала трубка, – страшно рад слышать ваш голос! Как ваше здоровье?

– Мерси, – изумленно ответил Варенуха, – а с кем я говорю?

– Помощник, помощник его и переводчик Коровьев, – трещала трубка, – весь к вашим услугам, милейший Иван Савельевич! Распоряжайтесь мной как вам будет угодно.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6768
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Vitalом, при его ужасающей грамматике, такие выражения не вяжутся, а если и будут сказаны, то да, воспримутся как издёвка

Многие знают. Вы видимо нет. Я не пишу сидя за столом обдумывая каждую букву и выдумывая умные предложения Я чаще пишу когда одной рукой еду по центру города ,а другой на телефоне пишу. Не смотря , и не проверяя орфу. Сразу отправил и забыл )))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11098
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.12.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я не пишу сидя за столом обдумывая каждую букву и выдумывая умные предложения

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791094&topic_id=29403&forumid=2#791094

Витал, извини, но это не причина. Вообще.
Цитата:
Монгол Шуудан:
Как много у нас тут все изменилось. Цвета голубой, розовый уже начисто себя дискредитировали. Фраза голубые ели или голубое небо, или ещё что-то уже сейчас звучит как оскорбление.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791096&order=0&viewmode=flat&pid=791095&forumid=2#791096

Ты бы не путал тёплое с мягким. Попробуй тогда одеться в одежду 19 века и сходить так на работу.

[Исправлено: Victor Yang, 22.12.2018 - 23:40]
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.12.18 - 02:18
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