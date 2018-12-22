Цитата: сообщил Байгабулов отметив, что на сегодня сертификаты качества имеют искусственные ели, которые завозятся в Казахстан из России, Беларуси и Польши

Интересного много у нас елок искусственных от туда? А как же Китай? Или незя на них наезжать, опасно? Пусть нас травят , а мы язык должны в замен их учить? Все же прекрасно знают от куда химия вся идёт. Они уже открыто даже говорили что игрушки детские делают из отходов хим пром.