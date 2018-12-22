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§ NG.kz
Как выбрать новогоднюю елку - советы специалистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов посоветовал, как правильно выбирать новогоднюю елку, и отличить качественную от некачественной.
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§ Vital
Re: Как выбрать новогоднюю елку - советы специалистов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6768
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сообщил Байгабулов отметив, что на сегодня сертификаты качества имеют искусственные ели, которые завозятся в Казахстан из России, Беларуси и Польши

Интересного много у нас елок искусственных от туда? А как же Китай? Или незя на них наезжать, опасно? Пусть нас травят , а мы язык должны в замен их учить? Все же прекрасно знают от куда химия вся идёт. Они уже открыто даже говорили что игрушки детские делают из отходов хим пром.
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§ alex_60
Как выбрать новогоднюю елку - советы специалистов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня искусственная.
ей 28 лет.
тогда искусственные елки делали из натуральных.
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§ yudjin
Как выбрать новогоднюю елку - советы специалистов
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5663
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.12.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я за натуралов:

занёс с мороза. завтра будем ставить и наряжать

[Исправлено: yudjin, 22.12.2018 - 22:45]
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