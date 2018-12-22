/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 969 из 969«1...967968969
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
колбасы сырокопченые почем?
не салями , ни сервелат.
семга слабосоленая и холодного копчения.

[Исправлено: alex_60, 22.12.2018 - 19:40]
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15401
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще затариваются.

Да, Алекс, пришлось сегодня - задержаться.

В одном из магазинов на выходе - давали -
Ореховые, то ли чипсы,на пачке написано-
флипсы. Так мы с Барбарой, 5 раз - заходили
и - выходили из магазина. Пока не решили -
хватит уже нам... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
хватит уже нам..


теперь попробуй. что это.
я тебе как то рассказывал про еду при посадке в самолет.
там у вас.
Профайл

§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3937
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.12.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за кило,пока до вас они дотопают-эти конфеты,
вообще накрутят,оно и правильно за вкус с Родины надо платить :-P
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15401
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
колбасы сырокопченые почем?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14520

В русском магазе около 5 Евро,но я сегодня-
не брал. С прошлой субботы - осталось... :lol: :oops: :-x
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В русском магазе около 5 Евро,


5 на 420=
ну у нас так же.
Профайл

§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3937
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.12.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 евро???
Енто же ливеру вам суют :lol:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
5 евро???


ах, да. если за кило то это ливерка.
у нас за кило примерно. 17 евро.
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15401
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Енто же ливеру вам суют :lol:

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14520

Наверное с Аркалыкского мясокомбината... :lol: :oops:
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15401
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

теперь попробуй. что это.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791055&topic_id=25576&forumid=2#791055

Алекс, открыл пакет. Запах жаренного Арахиса.

Пол пакета - проглотил незаметно.Вкуснятина.
В понедельник поеду опять...
:lol: :oops:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 969 из 969«1...967968969
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 122
Пользователей: 2
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх