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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 925
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С удовольствием!!! ))) Два может и маловато, а как насчет трех? мы же пока только обсуждаем ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15401
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю,кого Меркель - послушала. Может-
пиндосов, а может сама - решила, но

бензин за сутки подешевел на 5 центов.
Наверное заходит в мою деревеньку,читает
и стыдно стало, что повышает всего на
1 цент - каждый день. Решила сразу -
на 5 центов понизить... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Решила сразу -

Боится. А то ты завтра желтые трусы оденешь, и перекроешь трассу на Гамбург.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15401
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот наконец то каникулы - начались, в школах.

И начались классные поездки, в смысле поездки-
всем классом... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
деревня. ау. ты где.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суббота, закупаться просрочкой поехал.
поэтому тихо.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15401
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поэтому тихо.

Вот видишь, всё - знаешь... :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3937
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.12.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что в сельмаге нынче выдавали? :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай выкладывай, кушать хочется.
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§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4439
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.12.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Давай выкладывай, кушать хочется.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791031&topic_id=25576&forumid=2#791031

Дракоша может щас откушивает после гастрономической поездки, а мы его тут тревожим .. Не надо аппетит нарушать :lol: :lol:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6758
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Пластиковую капусту, морковку, хим мясо, консервы, я уже давно предлагал открыть фонд помощи продуктов нашим землякам заграницей. Взамен они нам авто. За мутим бартер. Мы им экологически чистые продукты а они нам качественные авто.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два часа дня у них,
еще затариваются.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15401
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Что в сельмаге нынче выдавали?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791028&topic_id=25576&forumid=2#791028

Хотел вот купить, конфет.Но не стал.

Рахатовские, но с нарушением закона
о языках. Думаю - подделка... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Думаю - подделка...

это не главное.
главное горы.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3937
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.12.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчерась глянула,самые дорогие у них фрукты в шоколаде 5.5 тыс тен.
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