/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 957 из 957«1...955956957
§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.12.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Читал я вчера вечером.

я тоже читала - нормально всё. Просто "несло" человека - информационное перенасыщение наблюдалось. Возможно, требовалось "поделиться" с кем-то "имеющимися" знаниями. НУ а модераторы всё поняли не так - как им казалось - правильно.
Я тоже малость "удивилась", но ведь ветка, помнится, имеет название "ФЛУД" - вот именно ЭТОТ пунктик почему-то модераторами не был учтен. Это весьма печалит!!!! Человек так выплескивал свои эмоции - никто из местных форумчан не был против. В чем дело? :-o :-x
Просьба к модераторам!!!! Аргументируйте какие пункты Правил нарушены? Если это из области - мне не понравилось" - это ваши личные проблемы!

[Исправлено: Алиса, 16.12.2018 - 17:17]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2105
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всё нормально-
было там. Утром даже - удивился..


наверное потому что без куриных костей и пива. информация.
курей то неживых сотнями разрешалось в разных ракурсах.
за одну ночь.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2105
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по факту хотелось бы услышать.
Мотивы.почему.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 957 из 957«1...955956957
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 1
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх