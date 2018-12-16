Алиса Флуд и оффтопик (часть 3) #14341





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4428

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:15 Цитата: drakon:

Читал я вчера вечером.

я тоже читала - нормально всё. Просто "несло" человека - информационное перенасыщение наблюдалось. Возможно, требовалось "поделиться" с кем-то "имеющимися" знаниями. НУ а модераторы всё поняли не так - как им казалось - правильно.

Я тоже малость "удивилась", но ведь ветка, помнится, имеет название "ФЛУД" - вот именно ЭТОТ пунктик почему-то модераторами не был учтен. Это весьма печалит!!!! Человек так выплескивал свои эмоции - никто из местных форумчан не был против. В чем дело?

Просьба к модераторам!!!! Аргументируйте какие пункты Правил нарушены? Если это из области - мне не понравилось" - это ваши личные проблемы!



[Исправлено: Алиса, 16.12.2018 - 17:17]