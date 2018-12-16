Добринцофф Re: Что будет происходить с тенге в ближайшие недели #4





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:46 Цитата: bgb:

поддерживают доллар... молодцы!



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33239#790346 поддерживают доллар... молодцы!Источник:

если они его скупать не будут,то появится куча никому не нужной валюты она начнёт дешеветь,а рубль соответственно дорожать.

Дорогой рубль невыгоден для экономики,вот и приходится со слезами на глазах тариться никому не нужным долларом.