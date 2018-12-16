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§ NG.kz
Что будет происходить с тенге в ближайшие недели
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34520
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Ассоциации финансистов Казахстана рассказали, какие факторы будут влиять на национальную валюту. Эксперты напомнили, что достигнутое в Вене соглашение по сокращению уровня добычи в рамках договора ОПЕК+ принесло некоторый позитив на рынок нефти.
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§ bgb
Re: Что будет происходить с тенге в ближайшие недели
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.12.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила

поддерживают доллар... молодцы! 8-)
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§ bgb
Re: Что будет происходить с тенге в ближайшие недели
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.12.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Ассоциации финансистов Казахстана рассказали, какие факторы будут влиять на национальную валюту в ближайшее время Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33239#790340

эти факторы всё время разные?
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§ Добринцофф
Re: Что будет происходить с тенге в ближайшие недели
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.12.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотреть надо не на тенге,а на рубль,именно от курса рубля к доллару зависит курс тенге.
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§ Добринцофф
Re: Что будет происходить с тенге в ближайшие недели
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.12.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
поддерживают доллар... молодцы!

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33239#790346

если они его скупать не будут,то появится куча никому не нужной валюты она начнёт дешеветь,а рубль соответственно дорожать.
Дорогой рубль невыгоден для экономики,вот и приходится со слезами на глазах тариться никому не нужным долларом.
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§ Vital
Что будет происходить с тенге в ближайшие недели
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6696
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.12.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Если у нас на тенге запретить скупать , доллар, рубль. То в стране собирется куча не кому не нужных бумажек))))
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