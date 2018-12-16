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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Чудеса статистики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34518
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ноябре глава Нацбанка РК Данияр Акишев сообщил, что годовая инфляция в октябре снизилась до 5,3%. Население восприняло его слова как издевательство. Но поверил президент. Уже в конце ноября он дал указание повысить пенсии с 1 января на 7%.
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§ arman_kst
Re: Николай ВОРОНИН: Чудеса статистики
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.12.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пособия копейки добавляют ;-) ;-)
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§ alex_60
Re: Николай ВОРОНИН: Чудеса статистики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//// дело правительства. И его члены получают полумиллионные оклады.///

как минимум в два раза ошибся автор.
как минимум.
недавно же они оглашали на публику.
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§ КГСПС
Re: Николай ВОРОНИН: Чудеса статистики
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 16.12.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша власть, видимо, потеряла представление, как там живет народ и что вообще кругом делается.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33224. А они этого и не скрывают, публично заявляя, что одной из основных задач введения с 1 января 2020 года всеобщего декларирования доходов является получение полной картины фактического уровня жизни граждан.
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