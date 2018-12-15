Горожанин_kst Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1324

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:58 Цитата: Menden1968:



Эти жральни и бани, как ты выразился, строит не город, и даже не область, а дядя за свои бабосы.Город им только земли выделяет, под инвестиции.

А оборудование в морг и больницы частный инвестор покупать не будет, сам понимаешь. И даже область со своим дефицитным бюджетом не потянет, тут нужна воля республиканских властей, с благословения папы.

В жральнях и банях будут горожане работать, обслуживать других горожан, пришедших отдохнуть.

Так что твоя реплика ни к чему.