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≡ Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34518
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три бассейна расположатся на крыше торгово-развлекательного центра Kostanay Plaza. Еще 3 будут в термопарке, который пристроят к зданию центра. Кроме того, планируется открытие подземной парковки и ресторана быстрого питания KFC. Обещают, что произойдет это к концу 2020, началу 2021 года.
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§ Гога
Re: Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким вообще может радоваться и улыбаться?? Почему он везде такой серьезный ? Понимаю , огромная ответственность - но не да такой степени . Даже дедушка улыбается.
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§ Гога
Re: Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
один с подогревом - круглогодичный Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33237#790240
Вы представляете , сколько эл.энергии надо будет в мороз - -40 градусов !? Зато какой кайф будет плавать в нем при этой температуре . Приеду , когда построят!
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§ alex_60
Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из области фантастики.
гектар застолбить, и не более.
сколько уже таких "французско- казахских центров" в городе.
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§ alex_60
Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
две "витрины" для правительственной трассы.
по Абая. мини- поля для чего то. вдоль домов.
аренда.
я лично ни разу никого там не видел, ни утром, ни днем, ни вечером.
а тут бассейны под открытым небом на крыше.
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§ Сабыр
Re: Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где людей брать на этот гектар бассейнов?? Сходят все по разу и кирдык..
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§ alex_60
Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая модель посещения бань будет принята за основу?
наверное немецкая, самая прогрессивная.
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§ Добринцофф
Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6278
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.12.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот президент всё с бедностью борется,минималку повышает аш до 40000тнг,акиматы на местах ярмарки-распродажи устраивают всё о народе думают,а народ в это время зимой в бассейнах на крышах плескаться будет :lol:
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§ drakon
Re: Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15359
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверное немецкая, самая прогрессивная.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33237#790248

Да, сауны, смешанные... :lol:
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§ alex_60
Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, сауны, смешанные..


мне нравилось. три раза в неделю ходили.
в Бад Урахе.
после сауны- в бассейн с холодной водой.
для снятия стресса для организма.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2018 - 19:54]
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§ Menden1968
Re: Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 242
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......руководству области уже в каком покалении видней,а может и не хочет замечать в каком состоянии находиться городской морг и какие условия для больных в гор. больнице и какое там оборудывание ещё советских времён,всякого рода жральни типа дональсов и бородатых дядек с бассейнами для города важней чем социально значимые обьекты.
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§ Горожанин_kst
Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.12.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:

Эти жральни и бани, как ты выразился, строит не город, и даже не область, а дядя за свои бабосы.Город им только земли выделяет, под инвестиции.
А оборудование в морг и больницы частный инвестор покупать не будет, сам понимаешь. И даже область со своим дефицитным бюджетом не потянет, тут нужна воля республиканских властей, с благословения папы.
В жральнях и банях будут горожане работать, обслуживать других горожан, пришедших отдохнуть.
Так что твоя реплика ни к чему.
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§ сайлау курманов
Re: Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2970
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.12.18 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, привозную морскую воду как часто будут менять? Надо сходить пока она свежая
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§ maxsaf
Re: Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Интересно, привозную морскую воду как часто будут менять? Надо сходить пока она свежая


Вскоре там везде будет только морская :lol:
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§ Kairat stayer
Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.12.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Интересно, привозную морскую воду как часто будут менять? Надо сходить пока она свежая

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790331&topic_id=36361&forumid=1&1544934339


Система очистки будет, привозить навряд ли будут, там в составе натуральной морской воды химических компонентов много, более 10, возможно основные сухие смеси используют. Главное содержание кальция и рН воды требуемая была.
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