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Ответить Новый топик
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Термиты едят древесину в два раза быстрее, если включить тяжелую музыку.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За свою жизнь человек съедает примерно 40 тонн различного продовольствия.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена арбуза в Японии может достигать 100 долларов.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Французский язык был официальным языком Англии более 600 лет. Шах и мат, патриоты.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чихнуть с открытыми глазами невозможно.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астронавты в космосе не могут плакать, так как нет силы притяжения.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Малазийцы защищают своих детей от болезней, купая их в пиве.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Десять лет назад миллиардеров в США было в 2 раза меньше. В КЗ все стабильно. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запивать водку намного вредней, чем закусывать.
Пофиг. :-x
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мобильном телефоне в 5 раз больше микробов, чем в унитазе.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Новой Зеландии овец в 15 раз больше, чем людей.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У мужчин в 6 раз больше шансов получить удар молнии, чем у женщин. Шах и мат, феминистки. :-P
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22% невест в первую неделю брака сожалеют о своем решении выйти замуж.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДНК человека и банана совпадают на 50%.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Германии выпускают пиво крепостью 43 градуса
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