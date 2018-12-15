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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
хочу передать привет

А Виталу?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:43
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Виталу?

Пользуясь случаем, передаю привет всем. Чо уж, гулять так гулять :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:48
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:49
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Более 20% населения Земли зарабатывает в год

А остальные сколько?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:51
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:52
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А остальные сколько?

Хахаха.... остальные - более 425 долларов :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:55
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:57
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:58
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чехов называл свою жену (О. Книппер) «Крокодил души моей». Надо тоже что-то наподобие придумать :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15359
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а ветку антифлуда за что закрыли то?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14250

Хозяин ветки - сбежал... :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 23:01
Комментарий удален модератором.
Профайл
Ответить Новый топик
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