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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Желание скелет из шкафа достать.

В #14259 - похоже получилось?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользуясь случаем, хочу передать привет Rexyn.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
прямо из коробки

Смеюсь. Он да, для продвинутых, кто читать умеет. На коробках. Кто не умеет, обращаются к "программистам"
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаете ли вы, что? До 1361 года в Англии судопроизводство велось исключительно на французском языке.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаете ли вы, что? Гречка на самом деле светло-зеленого цвета, а коричневая (которую продают) - обжаренная.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаете ли вы, что? Согласно исследованиям, две самых распространённых эмоции, которыми мы заражаем окружающих - это энтузиазм и скука.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Килты придумали во Франции, а не в Шотландии.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с 1947 по 1949 на территории Европы существовало государчтвенное образование Бизония. Так называли объединенные британскую и американскую зоны оккупации Германии (приставка bi - это «два» в переводи с латыни). Позже её переименовали в ФРГ.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово «апельсин» заимствовано из нидерландского языка и означает «китайское яблоко».
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кофе - это второй крупнейший товар в международной торговле после бензина.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопреки своему названию, черные мамбы отнюдь не черного цвета. Своё наименование они получили благодаря черной окраске пасти, которую они широко раскрывают перед атакой.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 1955 в США сигареты продавались в атоматах, которые принимали только 25 центов, а пачка сигарет стоила 23. Производители, вместо того, чтобы поднять цены, вкладывали в пачку 2 цента.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рафинированный сахар - единственный продукт, содержащий калории, но не имеющий никаких питательных веществ.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создатель упаковки принглс Фредрик Бор, был захоронен в изобретенной им банке для чипсов. Он попросил об этом своих родственников, так как очень гордился своим изобретением.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


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Сообщений: 766
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В еловых иголках содержится в 8 раз больше витамина С, чем в апельсине.
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