Цитата: таноми52:Что-то тревожно за 211 - 112... По-человечески...Пустует ареал его деятельности на форуме

Хех...

Это какая то очередная Правакация. психология аднака, одно и то же непонимание. Меркель работает на госдеп теперь и ты туда же. Мы все в этом виноваты, потому что сами ничего не сделали. Поэтому я и начал выкладывать курей. А белокурые куры торжествуют нас видом. Исчезло настоящее уважение, а вам, людишки, опять плевать. Может забудем про это? Я просто профессионал и точка, Чего непонятно тут?

Мда уш...

