alex_60 Термопарк с бассейнами под открытым небом и ресторан мировой сети KFC обещают костанайцам к 2021 году #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2094

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:49 две "витрины" для правительственной трассы.

по Абая. мини- поля для чего то. вдоль домов.

аренда.

я лично ни разу никого там не видел, ни утром, ни днем, ни вечером.

а тут бассейны под открытым небом на крыше.