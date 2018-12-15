Затоболец Re: Как зарегистрировать ваш мобильный телефон, пока его не... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 168

Регистрация: 03.04.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:28 Как бы непонятен процесс регистрации телефона в сети билайна. Переставил сим карту с первого слота во второй слот, пишет "ваш ИИН зарегистрирован". Я и так знаю, что у них есть мой ИИН, ну так я поставил в другой слот с другим IMEI код. И как регистрировать другие телефоны с один номером, в другом телефоне будут ли работать сим карта?