/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 951 из 951«1...949950951
§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет сайт время от времени вылетает. Чё продолжают блокировать? Или это только у меня чет со связью.
Профайл

§ Медный
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2544
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.12.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни что не ново под Луной
Узнаваемое веяние
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Или это только у меня чет со связью.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790084&topic_id=29403&forumid=2&1544641141

Попробуй другой браузер
IE или Edge у меня тоже канючат на НГ. использую Cliqz или firefox.

[Исправлено: elektron, 12.12.2018 - 20:08]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по берегам Тобола мамонты бродили раньше.
вот что пишут сегодня
///Опытный дайвер .... с трудом поднимает 25-килограммовую кость. Огромный фрагмент скелета мамонта — действительно уникальная находка. Обнаружить её удалось на дне реки Тобол///

хотя да, в музее краеведческом бивни мамонта то лежат.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2018 - 13:03]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.12.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оглашен список худших паролей 2018 года.
правда американская компания составляла.
Первая десятка антирейтинга выглядит так:
1. 123456
2. password
3. 123456789
4. 12345678
5. 12345
6. 111111
7. 1234567
8. sunshine
9. qwerty
10. iloveyou
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 3)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.18 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то тревожно за 211 - 112... По-человечески...Пустует ареал его деятельности на форуме
Профайл

§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что-то тревожно за 211 - 112... По-человечески...Пустует ареал его деятельности на форуме

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790208&topic_id=29403&forumid=2#790208


Надеюсь жив здоров, в последнее время он много работал, ремонты, дача, форум и.т.д. Может отпуск взял, решил отдохнуть от всякой суеты, поправить здоровье.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Оглашен список худших паролей 2018 года.

ЭЭЭЭ.... А как же admin/admin ??? или admin/(пусто)?
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:Что-то тревожно за 211 - 112... По-человечески...Пустует ареал его деятельности на форуме

Хех...
Это какая то очередная Правакация. психология аднака, одно и то же непонимание. Меркель работает на госдеп теперь и ты туда же. Мы все в этом виноваты, потому что сами ничего не сделали. Поэтому я и начал выкладывать курей. А белокурые куры торжествуют нас видом. Исчезло настоящее уважение, а вам, людишки, опять плевать. Может забудем про это? Я просто профессионал и точка, Чего непонятно тут?
Мда уш...
:lol:
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как же admin/admin ??? или admin/(пусто

Ну простые пользователи такого крутого пароля не знают нааерное, только админы.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это какая то очередная Правакация. психология

Соглашусь. Желание скелет из шкафа достать.
И подпевала бегун тут как тут.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2018 - 15:19]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ветку антифлуда за что закрыли то?
там вроде куриц никто не выкладывал каждый день..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 951 из 951«1...949950951
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 1
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх