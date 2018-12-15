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§ NG.kz
Как зарегистрировать ваш мобильный телефон, пока его не отключили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января 2019 года по требованию Закона РК «О связи» сотовые операторы будут вынуждены прекратить обслуживание незарегистрированных устройств. Если вы еще не зарегистрировали свой мобильник, «НГ» напомнит, как это нужно делать, пошагово.
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§ Добринцофф
Re: Как зарегистрировать ваш мобильный телефон, пока его не...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.12.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так чё сигналки не надо регистрировать?
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§ alex_60
Re: Как зарегистрировать ваш мобильный телефон, пока его не...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///кроме того, устройство можно зарегистрировать и на сайтах imei.altel.kz и imei.tele2.kz;///

ну и .. кто нибудь зашел на эти сайты?
ни на теле ни алтел я лично не смог зайти с сетей алтел и теле 2
ваш номер не определен.
хотя в личном кабинете уже и имей есть , и все зарегистрировано.
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* Затоболец
Re: Как зарегистрировать ваш мобильный телефон, пока его не...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.12.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы непонятен процесс регистрации телефона в сети билайна. Переставил сим карту с первого слота во второй слот, пишет "ваш ИИН зарегистрирован". Я и так знаю, что у них есть мой ИИН, ну так я поставил в другой слот с другим IMEI код. И как регистрировать другие телефоны с один номером, в другом телефоне будут ли работать сим карта?
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