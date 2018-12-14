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§ NG.kz
Скажите, правда это или очередной фейк?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34513
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас на районе ходят такие слухи уже больше года, что дома, находящийся по улице Киевской по нечетной стороне, в районе 4 школе, якобы собираются снести, а на их месте будут строить новые 10-этажки.
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§ Victor Yang
Re: Скажите, правда это или очередной фейк?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы и собирались сносить - уже жители знали бы точно. Частный застройщик проводил бы работу по выкупу участков, а государство арестовало бы дома - чтобы никто не смог продать эти участки.
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§ olegggon
Re: Скажите, правда это или очередной фейк?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 934
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 14.12.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легче снести 2-х этажки между Урожайной и Кубеева чем 5-ти этажки по Киевской. Да и любой застройщик задавится расселяя всех в новые дома.
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§ Серый волк
Re: Скажите, правда это или очередной фейк?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9752
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.12.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего это не правда.
Исходя из деяний последних лет, можно точно сказать, что ареал интересов этих жулчиков достаточно точно известен и описан. Их удел украсть школьный стадион у третьей школы, украсть небольшую библиотеку под салон жоповозок, попытаться вляпать на краю кладбища, отхряпать немного деревьев в городе, сожрать совсем чуть-чуть городского сквера под жральню мелкопакостных жуликов или что-то за жуликоватым ТЦ продать опять же жуликам под жральню. Ну максимум детский садик стыренный жуликами отдать под снос другим своим жуликам или на тротуарной плитке побарыжить да фонари в городе украсть...
Ни на что большее они не способны. :lol:
Можете спать у тюрьмы спокойно.
Хотя энтропия этих крайне мелких жуликов возможна, но такая быстрая маловероятна. :lol:
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§ Kairat stayer
Скажите, правда это или очередной фейк?
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
отхряпать немного деревьев в городе...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790203&topic_id=36349&forumid=1#790203


Похоже, в зоне ТС практикуется повсеместно, может фейк: https://vidos.top/ru/w/23972
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§ Victor Yang
Скажите, правда это или очередной фейк?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Легче снести 2-х этажки между Урожайной

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790203&topic_id=36349&forumid=1&1544844286

Кстати, да. Где-то читал что две двухэтажки по Урожайной официально признали аварийными и будут сноситься.
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§ Kairat stayer
Скажите, правда это или очередной фейк?
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, да. Где-то читал что две двухэтажки по Урожайной официально признали аварийными и будут сноситься.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790212&topic_id=36349&forumid=1#790212


Эти дома возможно построены в период Н.Хрущёва или чуть позже, в отдельных районах города еще сохранились, ветхие давно, в районе КЖБИ тоже имеются.
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§ arman_kst
Re: Скажите, правда это или очередной фейк?
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти 9 этажки вообще не смотрятся. Куда только архитектура смотрит. Портят вид
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