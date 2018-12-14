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§ NG.kz
Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34513
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии следствия, сын подсудимого, Константин Рябченко, в последнее время стал злоупотреблять спиртными напитками, из-за чего в семье часто происходили конфликты. Сын частенько поднимал руку на отца и требовал у него денег.
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§ bgb
Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.12.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зря так сурово! квалифицировать как самооборону... в состоянии аффекта!
ведь сын не был нормальным членом общества...
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§ таноми52
Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
квалифицировать как самооборону... в состоянии аффекта!

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33234#790194



Ни того, ни другого не было. Была месть. Вот только, может, никак по-другому избавиться не мог от такого сынка
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§ bgb
Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.12.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ни того, ни другого не было. Была месть. Вот только, может, никак по-другому избавиться не мог от такого сынка

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790194&topic_id=36357&forumid=1#790194

ответственность за месть никак не предусмотрена ук рк.
если великовозрастный сынок начинает бить родителя и отбирать пенсию, то считаю, что надо предусмотреть ликвидацию подобных индивидуумов, ибо пользы обществу такие в настоящих условиях принести не могут.
вывод: оправдать!
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§ Sniper
Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.12.18 - 02:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 8 лет от дома ничего не останется. Вот и еще один бомж бездомный. Надо было терпеть отцу до конца. Такие долго не живут.Прощелкал где то сына. Еще и грех такой взял на душу.Страшно!!!
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§ Горожанин_kst
Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в...
Горожанин_kst


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Сообщений: 1323
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.12.18 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

Оправдать?! А воспитал отморозка кто? А пил кто с ним на пару? Мало ещё дали.
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§ Kairat stayer
Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в...
Kairat stayer


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Сообщений: 499
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Оправдать?! А воспитал отморозка кто? А пил кто с ним на пару? Мало ещё дали.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33234


Возможно в своё время была нормальная семья, затем совместные злоупотребления спиртными напитками, конфликты, что и привело к печальным последствиям. На мой взгляд больше виновен в случившимся отец.
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§ Kairat stayer
Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
ответственность за месть никак не предусмотрена ук рк.
если великовозрастный сынок начинает бить родителя и отбирать пенсию, то считаю, что надо предусмотреть ликвидацию подобных индивидуумов, ибо пользы обществу такие в настоящих условиях принести не могут.
вывод: оправдать!

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33234


В вышеуказанном случае, чтобы предотвратит совершения преступления, отцу надо было ранее обратится в полицию.

Тогда бы и изолировали сына из социума, общества в целом, тем более указывают, что неоднократно занимался в отношении отца рукоприкладством, то есть бил его и требовал деньги. Но совершено преступление, которое оправданию не подлежит, в первую очередь лишили жизни человека, одна из причин раннее бездействия самого отца.
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