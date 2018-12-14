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§ NG.kz
Доплаты, пенсии и награды: что ждет педагогов в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34513
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство образования и науки представило концепцию законопроекта "О статусе педагога". В концепции говорится о доплатах, пенсии по выслуге лет и присуждении наград и почетных званий учителям и преподавателям.
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§ bgb
Re: Доплаты, пенсии и награды: что ждет педагогов в Казахстане
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.12.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заодно надо предусмотреть ответственность руководителям, которые вдруг захотят их нагнуть! и ответственность за оскорбление или рукоприкладство в их отношении со стороны учащихся или их родителей!
соответственно, так же и ответственность учителей за те же действия...
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§ Kairat stayer
Доплаты, пенсии и награды: что ждет педагогов в Казахстане
Kairat stayer


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Сообщений: 499
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
и ответственность за оскорбление или рукоприкладство в их отношении со стороны учащихся или их родителей!
соответственно, так же и ответственность учителей за те же действия...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36356&forumid=1


Регулируют уголовное и административное право, с соблюдением принципа равенства всех перед законом, соответственно подлежат ответственности независимо от занимаемого должностного или иного положения.
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