Kairat stayer Доплаты, пенсии и награды: что ждет педагогов в Казахстане #2





(Пользователи) Сообщений: 499

Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:50 Цитата: bgb:

и ответственность за оскорбление или рукоприкладство в их отношении со стороны учащихся или их родителей!

соответственно, так же и ответственность учителей за те же действия...



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36356&forumid=1 и ответственность за оскорбление или рукоприкладство в их отношении со стороны учащихся или их родителей!соответственно, так же и ответственность учителей за те же действия...Источник:



Регулируют уголовное и административное право, с соблюдением принципа равенства всех перед законом, соответственно подлежат ответственности независимо от занимаемого должностного или иного положения.