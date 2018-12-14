Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в Костанае
Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34513
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.18 - 20:21
По версии следствия, сын подсудимого, Константин Рябченко, в последнее время стал злоупотреблять спиртными напитками, из-за чего в семье часто происходили конфликты. Сын частенько поднимал руку на отца и требовал у него денег. Читать новость
ответственность за месть никак не предусмотрена ук рк. если великовозрастный сынок начинает бить родителя и отбирать пенсию, то считаю, что надо предусмотреть ликвидацию подобных индивидуумов, ибо пользы обществу такие в настоящих условиях принести не могут. вывод: оправдать!
bgb: ответственность за месть никак не предусмотрена ук рк. если великовозрастный сынок начинает бить родителя и отбирать пенсию, то считаю, что надо предусмотреть ликвидацию подобных индивидуумов, ибо пользы обществу такие в настоящих условиях принести не могут. вывод: оправдать!
В вышеуказанном случае, чтобы предотвратит совершения преступления, отцу надо было ранее обратится в полицию.
Тогда бы и изолировали сына из социума, общества в целом, тем более указывают, что неоднократно занимался в отношении отца рукоприкладством, то есть бил его и требовал деньги. Но совершено преступление, которое оправданию не подлежит, в первую очередь лишили жизни человека, одна из причин раннее бездействия самого отца.
Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.