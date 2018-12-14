Kairat stayer Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в... #7





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Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:12 Цитата: bgb:

ответственность за месть никак не предусмотрена ук рк.

если великовозрастный сынок начинает бить родителя и отбирать пенсию, то считаю, что надо предусмотреть ликвидацию подобных индивидуумов, ибо пользы обществу такие в настоящих условиях принести не могут.

вывод: оправдать!



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33234 ответственность за месть никак не предусмотрена ук рк.если великовозрастный сынок начинает бить родителя и отбирать пенсию, то считаю, что надо предусмотреть ликвидацию подобных индивидуумов, ибо пользы обществу такие в настоящих условиях принести не могут.вывод: оправдать!Источник:



В вышеуказанном случае, чтобы предотвратит совершения преступления, отцу надо было ранее обратится в полицию.



Тогда бы и изолировали сына из социума, общества в целом, тем более указывают, что неоднократно занимался в отношении отца рукоприкладством, то есть бил его и требовал деньги. Но совершено преступление, которое оправданию не подлежит, в первую очередь лишили жизни человека, одна из причин раннее бездействия самого отца.