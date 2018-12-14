Серый волк Re: Скажите, правда это или очередной фейк? #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9752

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:37 Скорее всего это не правда.

Исходя из деяний последних лет, можно точно сказать, что ареал интересов этих жулчиков достаточно точно известен и описан. Их удел украсть школьный стадион у третьей школы, украсть небольшую библиотеку под салон жоповозок, попытаться вляпать на краю кладбища, отхряпать немного деревьев в городе, сожрать совсем чуть-чуть городского сквера под жральню мелкопакостных жуликов или что-то за жуликоватым ТЦ продать опять же жуликам под жральню. Ну максимум детский садик стыренный жуликами отдать под снос другим своим жуликам или на тротуарной плитке побарыжить да фонари в городе украсть...

Ни на что большее они не способны.

Можете спать у тюрьмы спокойно.

Хотя энтропия этих крайне мелких жуликов возможна, но такая быстрая маловероятна.