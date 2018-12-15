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§ NG.kz
Переписанная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34512
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас все, что бы ни предложил президент, восторженно одобряется и принимается без возражений. Вот и мнения наших местных ученых-историков грешат тем же.
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§ Гога
Re: Переписанная история
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не дай господь пережить такое. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=647&storyid=24874
- Дай бог , и это переживем! И не такое переживали .
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§ Sniper
Переписанная история
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.12.18 - 02:34
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