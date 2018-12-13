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§ NG.kz
В пользу исключительного Smart-центра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради строительства нового объекта акимат Костаная уничтожает действующий бизнес. Предприниматель Александр БЫКОВСКИЙ слово «уничтожает» считает самым правильным применительно к той ситуации, в которую его поставили власти областного центра. У него принудительно изымают гектар земли на государственные нужды.
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§ Yorik
Re: В пользу исключительного Smart-центра
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.12.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно, господа журналисты. Если смарт-центр этот планируют строить на месте Забавы - то в "теме недели" у Вас неправильная иллюстрация, он нарисован с другой стороны Гагарина... Внимательнее ;-)
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§ таноми52
Re: В пользу исключительного Smart-центра
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.12.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не об этом ли центре писал "Наш Костанай" в июне:"Современный смарт-центр для детей будет построен в Костанае? Его возведение начнется в рамках имиджевой программы РК «Рухани жаңғыру»
Ну, "Рухани жаңғыру», конечно, первично...

Однако, не получится ли как уже было - планируют одно, а строят другое:"...говорили, что там в перспективе встанет многоэтажный дом. Сейчас на том месте, кстати, - газовая заправка"?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=647&storyid=24880&1544684081
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§ Yorik
Re: В пользу исключительного Smart-центра
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.12.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
в "теме недели" у Вас неправильная иллюстрация

Вопрос решен удалением некорректной иллюстрации, как я вижу. А то без комментария модераторов может быть не понятен первый пост.
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§ arman_kst
Re: В пользу исключительного Smart-центра
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо филармонии хотели дворец школьников построить на углу Гагарина-Авиационная.
Смартфоный центр можно в другом месте построить. Убрать вместо кафе лучше заправку газовую и еще там ТОО стоят по стороны Авиационной, забором огражденный и др.обьекты промышленные
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§ seroff
Re: В пользу исключительного Smart-центра
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 224
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 14.12.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему не построить С.Ц в стороне куная?почему все кинулись в эту сторону,а в той стороне ничего не нужно будет?
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§ Сабыр
Re: В пользу исключительного Smart-центра
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.12.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно надо убрать этот сарай посреди дороги! И то что дают 400.000$ наликом,я считаю,это подарок судьбы и начало новой жизни)) А будет брыкаться-бесплатно отберут. 100%.
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§ КГСПС
Re: В пользу исключительного Smart-центра
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.12.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Что говорить о журналистах, если у каждого из представителей ответчика своя версия, что же там за Смарт-центр будет. Весело, что будет не знаем, но землю отдай. И некоторые комментаторы туда же:
Смартфоный центр можно в другом месте построить.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=647&storyid=24880&1544804012 :lol:
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§ Гога
В пользу исключительного Smart-центра
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.12.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бесплатно отберут. 100%.
Да уж , стоит только посмотреть на совет директоров РК BI Group - не устоит один против них. Так что бери деньги , пока дают .Обидно конечно , но помни поговорку * Закон , что дышло !*
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