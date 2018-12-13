alex_60 Вот такой ширины, вот такой высоты #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2078

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:57 актау кз пишет .8 ноября 2018г.



////Кто дал задержанному замакиму Мангистауской области взятку в 400 тысяч евро.

по информации общественно-политической газеты "Время", оказался бывший хоккейный вратарь, а ныне бизнесмен из Словакии Ян Хован, который был задержан в аэропорту Актау вместе с первым заместителем акима Мангистауской области Сериком Амангалиевым. Словацский меценат хотел построить в Актау Ледовый дворец,

Ян Хован играл в нескольких клубах, в том числе и казахстанских, а по завершению спортивной карьеры занялся бизнесом, став учредителем чешской компании H+H TECHNIKA, производящей охлаждающее оборудование.

Несмотря на бизнес-карьеру, словацкий бизнесмен не забыл и про Казахстан, прибыв в страну в качестве инвестора, готового вкладывать деньги в строительство ледовых дворцов. Один был возведен в Актобе за 3,8 миллиардов тенге, а второй планировалось построить в Актау в рамках государственно-частного партнерства. По предположению газеты "Время", инвестор готов был дать деньги не только на строительство ледового дворца для актаусцев, но и местным чиновникам, чтобы это строительство начать.

Встреча словацкого бизнесмена и первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева состоялась в аэропорту Актау. Там Ян Хован передал чиновнику 115 тысяч евро. Впоследствии обоих задержали сотрудники Нацбюро. Теперь бизнесмена подозревают в даче взятки. Он, по информации источника, уже дал признательные показания.////