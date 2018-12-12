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Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Против)))

А если я щенка Хаски подарю :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Лиля моя

Виталя, я тут при чём? Это Електрон... :lol: :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.12.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вы все немцы для меня на одно лицо. Я чё там буду разбираться что-ли. ?))) :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
для меня на одно лицо

Шо как китайцы? :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вы все немцы для меня на одно лицо.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790053&topic_id=25576&forumid=2#790053

Да, а как Китайцы. Все разные?... :lol:
Заучился... :lol:
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот и я о том же,жизнь у вас там подороже чем в КЗ .
А наши только евро в тенге научились переводить,не считая все вот эти страховки и ещё кучу всяких выплат которые здесь никогда не платили.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14415


Так там по стабильнее, посмотрим какие цифры инфляции, у нас по итогам года нарисуют.
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.12.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вы все немцы для меня на одно лицо. Я чё там буду разбираться что-ли. ?)))

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=790112&order=0&viewmode=flat&pid=790028&forumid=2#790112

Цитата:
elektron:
Шо как китайцы?


Так, там нет деления на этносы, как во Франции и России, в Германии все немцы, в том числе и китайцы, у которых есть гражданство, во Франции французы и.т.д. Даже нет такого понятия, что китаец родом из Китая.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.12.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор Снайпер. Наступающий Год -
вы ещё не думаете - переименовывать?... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.12.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять нас сосед - порадовал.Собрал всех в

кучу. ПРавда в этот раз не Пожар, потоп -
устроил. Но это уже не так - опасно... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 14.12.2018 - 18:02]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.12.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но это уже не так - опасно..


у тебя спасательный жилет или круг есть для таких случаев?
утонуть же можно при потопе.

[Исправлено: alex_60, 14.12.2018 - 19:53]
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