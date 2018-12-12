Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. #14451





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Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 18:02 Цитата: Добринцофф:

Ну вот и я о том же,жизнь у вас там подороже чем в КЗ .

А наши только евро в тенге научились переводить,не считая все вот эти страховки и ещё кучу всяких выплат которые здесь никогда не платили.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14415 Ну вот и я о том же,жизнь у вас там подороже чем в КЗ .А наши только евро в тенге научились переводить,не считая все вот эти страховки и ещё кучу всяких выплат которые здесь никогда не платили.Источник:



Так там по стабильнее, посмотрим какие цифры инфляции, у нас по итогам года нарисуют.