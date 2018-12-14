Сергей_я Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2647

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:07 Цитата: Горожанин_kst:

Мне одному показалось, что платья стилизованные под флаг страны не совсем хорошая идея?



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33228 Мне одному показалось, что платья стилизованные под флаг страны не совсем хорошая идея?Источник:

вообще ни разу не хорошая идея. Почему тогда трусы не сделать или носки тогда уже? Завернутся в госсимвол страны это как-то совсем ни в какие ворота не лезет.