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§ NG.kz
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информацию об этом подтвердила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА. С вопросом о параллельном процессе изменения статуса населенного пункта - из поселка в город - "НГ" обратилась в акимат Костанайского района.
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§ arman_kst
Re: Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.12.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могли бы лучше придумать названия, но не Тобол. Теперь уточнять в какой тобол вам надо, на речку, через 100 км или через 5 км.
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§ alex_60
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2077
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобыл- это я так понимаю на казахском.
аул Тобыл.
а на русском
поселок Затобольск так и будет .
так наверное.
там же комиссия по казахским названиям вроде.
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§ Menden1968
Re: Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.18 - 18:17
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2077
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на нур . кз в статье "На севере Казахстана Затобольск переименуют в Тобыл"
в комментариях пишут так.
///Колонизаторы сжигали селения и убивали казахов, затем на пепелище строили свои крепости.///
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§ Алиса
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4425
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.12.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Могли бы лучше придумать названия, но не Тобол.

а чего было придумывать? уже лучше возвращаться к истокам, к корням, так сказать.... к Самодуровке. :-o :oops:
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§ elektron
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.12.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное доказательства никчёмности и не нужности таких комиссий.
Заняться больше походу нечем? как только что либо переименовать, так тут как тут.
А вот что либо полезное сделать, "тямы опять" есть не хватать! :lol: :-o
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* КГСПС
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.12.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Селения? Вроде всегда упирали на то, что казахи кочевники. Или как всегда, одной рукой пишем, другой зачеркиваем?
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§ таноми52
Re: Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская...
таноми52


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Сообщений: 395
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.12.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Очередное доказательства никчёмности и не нужности таких комиссий.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33137&start=15#comment_1


Ну, такие комиссии создаются как раз с далеко идущими целями
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§ elektron
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.12.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну, такие комиссии создаются как раз с далеко идущими целямиИсточник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789418&topic_id=36289&forumid=1&1544111707

Ну кто бы в этом сомневался ;-)
Аки важно переименовать или программу 2030,2050 и тд. поддержать.
Не далеко ушли однако от "совковых" пятилеток! :lol:
Да только воз и ныне там. Бюджет пилят, дома само разваливающиеся строят.
Хотя некоторые прогресс видят... :oops:
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§ elektron
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.12.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Цитата:
elektron:
Не далеко ушли однако от "совковых" пятилеток! Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789418&topic_id=36289&forumid=1&1544111707&1544118084

5-летнюю программу управления отходами планируют разработать в Костанайской области
https://kazlenta.kz/6306-5-letnyuyu-programmu-upravleniya-othodami-planiruyut-razrabotat-v-kostanayskoy-oblasti.html :lol:
Это же ещё до такого додуматься надо, "программу управления отходами" не только придумать, но и разработать! :-o

[Исправлено: elektron, 06.12.2018 - 18:59]
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§ Серый волк
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.12.18 - 04:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В номере газеты есть интересная статья о дикарямбах продающих медали и выдумавших генералов несуществующих войск. Эти из той же смешной оперы.
Только те сами себе идиоты, а эти попутно и элементарно прихлопнули кусок экономики страны!

Два примера есть хороших из чистейшей экономики.
Несколько лет назад у нас появились незнакомые до этого пельмени "Смачные".
Я даже к удивлению узнал, что они выиграли в Москве конкурс на самые вкусные!
Ну наверное тогда производители постарались.
Так вот местом производства значился Затобольск
Любой человек в нашей стране знает Тобол. Слышал о суровом климате Сибири и о Тобольске хоть из школьного курса истории и географии. И я не только лично видел читающих и берущих тяжелые и не дешевые упаковки с пельменями в супермаркете. И даже среди знакомых пару раз проводил Затобольск - была положительная ассоциация на подсознании!
И пельмени тогда вполне были на уровне.
Правда потом всё хуже и под конец совсем испортились и исчезли.

В Нашей стране, с огромным выбором и массой посредственной продукции, очень тяжело внушить доверие к марке. Тогда это получилось.

А сейчас будет твердая ассоциация с ДЖАМШУТАМИ из Таджикистана. И даже если появится продукция, то её немедленно швырнут обратно, вчитавшись что это за продукт и откуда.
Это экономика у полок супермаркета! И она так работает!
И красноречивый оратор не может стоять у каждого холодильника в супермаркете пытаясь оправдять ляп и объяснить качество.

Второй пример с конфетами.
Они к слову пострадали ранее. Уже писал, что удел их с абсолютно непродаваемой надписью Баян-Сулу только подслеповатые бабуси у рынков. Рынков уже почти нет. Ничего даже не будут говорить о том какой это хороший эпос. Но с ним нельзя сделать имя даже супер качественной продукции!
Увы Абай Кунанбаев, например, великий человек степи, но котлеты и конфеты например с его именем не самое лучшее маркетинговое решение, как и надпись Баян-Сулу.
Угощая конфетами коллег, знакомых и гостей приходилось проявлять чудеса изобретательности и целые экскурсы в историю и презентации о качестве и то люди настороженно относились. Победить это было не просто!
А заниматься должен был этим не я, а маркетологи и умные власти, хорошо понимающие что такое экономика.
Примитивный и всему миру известный формат, звучное название и узнаваемый конкурентный дизайн батончиков Twix придумали не случайно.
Это брэнд. Он продаётся в каждом магазине. Хотя по сути примитивный продукт. Он правильно выбран форм фактором, упаковкой, и НАЗВАНИЕМ. У него стойкий ряд ассоциаций. И его берут.
Не буду углубляться в лекции по маркетингу и экономике. Отлично вижу, что ассциативный барьер создан для продукции.


Напомнить наверное стоит, что великие затобыльские акимы прославились не только утопанием в грязи, что очень точно подметили читатели даже в карикатурах, но и тем как наковыряли ночью на сайте госзакупок лот о закупке колноки с сабвуфером. Воспользуйтесь поиском по сайту. Хорошо видно будет их дикарский уровень!
А сегодня они своим неумелым руководством и бездарными действиями позволили угробить ещё и экспортный потенциал экономики. Да и внутренний подломить. В грамотной старой столице думаю Затобольск больше вызовет доверия, чем плохо ассоциирующийся Тобыл.
Тобыл и у них вызовет сомнения в качестве.

[Исправлено: Серый волк, 07.12.2018 - 01:12]
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§ Khalisi
Re: Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, что здесь не пиши, как не спорь, а факт остаётся фактом. Спорить надо было не на сайте. Да и вообще не спорить, а делать. Раз уж так не нравится все
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* КГСПС
Переименование поселка Затобольск одобрила Республиканская ономастическая комиссия
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.12.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Инициаторам п....ть не надо было. Тобылом должен был стать город, а не посёлок. Держат всех за лохов.
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